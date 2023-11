Crítica de 'Scrapper': la luz de la juventud con un toque 'british'

Valoración: 'Scrapper'

Territorio Nick Hornby, Islington es hoy una zona gentrificada de Londres, testigo de la elitización de su club de fútbol, el Arsenal. Nacida en Hackney, pero criada junto a su madre en ese barrio gunner, no es casual que Charlotte Regan, directora de cortos de tinte social que debuta con este largo triunfante en Sundance, haya tenido que irse mucho más al norte, casi en Essex, en busca de un barrio sin cafés de especialidad, y se haya visto obligada a escoger una camiseta del Aston Villa (club varado) de Birmingham (ese no lugar) como atuendo perpetuo de su protagonista, una niña de 12 años que acaba de perder a su madre y resiste viviendo sola pese al control de los servicios sociales, hasta que su padre, al que no conoce, regresa al hogar, una de esas casas de protección oficial que han marcado la historia del cine británico.

Rodada con ternura y empatía hacia los perdedores que llenan el relato de humanidad, esa luz de juventud airada en ese paisaje de Leigh, de Loach, remite al cine de Sean Baker, donde siempre descubrimos un caramelo (ese amigo) para sus personajes. Todo con un toque de eterna excepción british, que salva excesos coloristas en forma de grafismos y testimonios a cámara que en realidad son como de otro barrio cinematográfico.

FICHA TÉCNICA 'Scrapper' Director: Charlotte Regan

Género: Comedia

País: Reino Unido

Sinopsis: Georgie, una niña de 12 años que acaba de perder a su madre, vive sola y feliz en Londres. De pronto, aparece su padre separado y le enfrenta a la realidad.

Guion: Charlotte Regan



Reparto: Lola Campbell, Harris Dickinson, Laura Aikman.



Duración: 84 min.



Veredicto: Hay barrio y luz de sobra para unos nuevos (y majos) jóvenes airados.



Distribuidora: Caramel Films



Estreno: 24/11/2023

