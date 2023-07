'Reposo absoluto': un embarazo en clave 'Scream'

Valoración: Reposo absoluto

Al principio de la nueva Scream (2022), Jenna Ortega le comentaba al asesino, en la clásica conversación telefónica, que su película favorita era The Badadook (Jennifer Kent, 2014) y que a ella lo que le va es el “terror elevado”, etiqueta, polémica donde las haya, que quizás sólo sirva para distinguir entre el entretenimiento puro, y el entretenimiento con un plus. En la saga renovada ese supuesto plus era el espejo de la propia saga, el juego de metacine que proponía.

En su primera película como directora, Lori Evans Taylor, apoyada por los productores de Scream y Scream VI, ha querido traducir todos los posibles problemas de salud mental que rodean el embarazo, antes, durante y después, en una película de jumpscares (sustos repentinos) a lo Scream, aunque en vez de ser un slasher con GhostFace a cuchillo resulta ser una película de mansión encantada. La apuesta es de lo más elevada, cuando sabemos que se trata de un tema delicado, sensible y plenamente candente, y como idea es plausible y ambiciosa.

Reposo absoluto cuenta además con Melissa Barrera, hermana de Jenna Ortega en Scream, como máxima protagonista. El arranque es tan sugerente como inverosímil: a siete semanas de dar a luz, Melissa Barrera, con un bombo postizo de lo más abultado, y su perenne aura de estrella de telenovelas mexicanas, decide mudarse a una mansión enorme y completamente destartalada, alejada de su familia, de la de su pareja, y de cualquier ser vivo, como deja claro el clásico plano introductorio a vuelo de dron de coche solitario evolucionando por un paisaje nevado increíble.

La película se rodó por cierto en Winnipeg (Canadá), la patria de Guy Maddin. Vale que su marido (Guy Burnet) acaba de ser nombrado como profesor en una Universidad de la zona.

No hace falta haber estado embarazado para entender que ese plan para afrontar las siete últimas semanas de embarazo aislada en la nada, y más a medida que descubrimos diversos aspectos del pasado del personaje de Melissa, es completamente inverosímil, por mucho que se trate de una mujer empoderadísima capaz de plantarle cara al Mal, arrearle alguna patada y echarlo de casa a golpe de palabras malsonantes.

La palabra que empieza con F, antes desterrada del vocabulario yanqui, ha vuelto con fuerza. También en Scream. Por otro lado, estamos en el cine, y bien es sabido que el principio de verosimilitud se deja tranquilamente en suspenso si la diversión está asegurada.

El caso es que, después de un primer susto, Melissa se verá obligada, como ya anuncia el título, a guardar Reposo absoluto, mientras su marido imparte clases magistrales fuera de campo, y naturalmente tendrán que reclamar ayuda, una excusa para introducir a un tercer personaje en la mansión.

La idea de tener que guardar reposo absoluto, porque está en juego la vida del bebé no es mala, tiene su qué. El problema tampoco está en que la embarazada a la que obviamente no le convienen los sustos ya estuviera en La semilla del diablo (1968) o en À l’intérieur (2007), y en su remake americano –podría tratarse de un prolífico subgénero–, sino básicamente en que el catálogo de sustos, auténticos y falsos, resulta extremadamente trillado.

Los sustos carecen de ingenio y originalidad, y no meten miedo, al menos que una esté de siete meses (película no recomendada en ese caso), con apenas alguna excepción: hay un momento 'juguete que circula solo por el techo' que está bastante bien. En general no funcionan, y lo que es peor, en el supuesto de que antes no se haya agotado la paciencia del espectador, acaban pareciendo los gags de una comedia involuntaria, que como máximo provocan una risita tontuela.

La historia que justifica los fantasmas de la mansión tampoco se sale de lo previsible, por no decir que es hasta rutinaria, y el clímax final, con su vaivén entre dos mundos, dista mucho de cumplir con su cometido de gran traca final. Como entretenimiento de terror, digamos que la película es mediocre, y hasta prescindible.

Cabría ahora preguntarse si entraría en la categoría de ese terror elevado que es tan del gusto de Jenna Ortega. Como hombre, sin experiencia en embarazo de primera mano, igual es arriesgado pronunciarse, pero esto no es La historia de los vertebrados, de Mar García Puig, posiblemente la mejor novela sobre la locura de ser madre, sino todo lo contrario.

Diría incluso que, partiendo de una premisa tan loable como llena de posibilidades, Lori Evans Taylor fracasa en su empeño de poner en imágenes los traumas y los duelos de las mujeres que han sido o han querido ser madres.

Repetimos que la idea de convertirlos en una película de mansión encantada y sustos nos parecía excelente, más cuando ese tipo de mansiones, que lleva escrito en la fachada su carácter fantasmagórico, ha sido tradicionalmente una cárcel para mujeres aisladas del mundo exterior, amas de casa forzosas, mientras sus maridos iban a trabajar, y ellas caían en la locura. Ya lo dijo Betty Friedan en los años 60 del siglo pasado.

Aunque hay algunas cuestiones de género, relacionadas con el diálogo entre el pasado y el presente, que no podemos revelar ya que ¡sería spoiler!, podemos concluir que el ambicioso invento no acaba de cuajar. El ensamblaje de ideas y su puesta en escena se percibe como torpe y rutinaria. Lo que podría haber hecho historia, resultar significativo en la historia del terror escrito y dirigido por mujeres, se queda en terror a medio elevar.