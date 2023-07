'Rally Road Racers': la película que te tocará aguantar por haber decidido ser padre

Valoración: Rally Road Racers

Cuando era muy pequeño me gustaba muchísimo Pulgarcita. Mi madre recuerda el VHS de Pulgarcita con terror, porque la ponía una y otra vez. Intuyo que si ahora viese Pulgarcita me horrorizaría. No creo tener capacidad para determinar si algo le puede gustar a los niños. ¿Quizás Rally Road Racers les guste? Quizás. Es colorida, es dinámica, sus personajes son muchos y variados.

Ahora bien, desde un punto más adulto, no solo es que el tono sea muy infantil o que la historia siga una fórmula, es que es una película que llega, mínimo, una década tarde. La animación es acartonada, la dirección se limita, en todo apartado, a imitar blockbusters previos y las referencias culturales están tan desactualizadas que dan vergüenza ajena.

Diré algo que sí me ha gustado mucho. El conflicto principal de la película es profundamente anticapitalista y alerta sobre cómo un poder económico es capaz de, en cualquier momento, hacer tu vida más difícil y restringir tu derecho universal a la vivienda. Dudo de si este mensaje está ahí por una beligerancia voluntaria o si es una realidad tan presente en nuestros días que ya no le llama la atención a nadie, pero ahí está. Que los chavales se vayan preparando.