Valoración: Poliamor para principiantes

Fernando Colomo, que ya abordó las relaciones no normativas en su debut Tigres de papel y en Allegro ma non troppo, se ha reservado en este filme un cameíto como monitor de taichí. Algo que podría obedecer tanto al deseo de chupar cámara como a la admisión de que, a sus años y con su currículum, abordar según qué temas equivale a meterse en un jardín bien gordo.

Ahora bien: aunque el director de La vida alegre evoca aquí muchas veces ese meme con el señor Burns vestido de skater, no es en absoluto el producto odioso que podría haber resultado en manos menos comprensivas o experimentadas. En lugar de ofrecer morbo como gancho para la taquilla, Poliamor para principiantes aspira a reflejar (al menos en parte) el espectro de caracteres, géneros y sexualidades que pueden involucrarse en esas redes cuya complejidad deja en nada a la de los sistemas bismarckianos. Y, además, lo hace con una figura protagonista (Quim Ávila) que se debate entre la atracción hacia esa María Pedraza simpática y cumplidora y el triunfo en YouTube mediante soflamas no tan distintas de las de ciertos tíos blancos y heteros, solo que disfrazado de Power Ranger en lugar de preservativo humano. El desarrollo de la película es previsible y no todos sus chistes funcionan (los de Karra Elejalde, casi siempre), pero Colomo ha conseguido con ella un trabajo simpático en lugar de un espasmo de viejo verde. Bien por él.