Valoración: Pearl

La valiente realizadora francesa Elsa Amiel debuta tras la cámara con una película que no está hecha para generar consenso. El tema es antipático: hablamos del día a día de una campeona de culturismo de nombre falso y cuerpo real –interpretada por Julia Föry, que se ha transformado todavía más desde entonces (a juzgar por su Instagram)–, a lo que se suma un pequeño drama familiar de reencuentro con ex indeseable e hijo no deseado, así como la relación, un poco a lo Million Dollar Baby, con su entrenador, al que da vida Peter Mullan.

A pesar de que sirve para plantearnos cuestiones de género y maternidad, la parte dramática parece demasiado pensada para hacer más digerible lo radical de la propuesta de pegarnos a una mujer que ha transformado su cuerpo en una montaña de músculos, y no funciona tan bien como lo segundo.

Amiel tiene experiencia como asistente de directores como Mathieu Amalric, por ejemplo, en la magnífica Tournée (2010), donde verdaderas artistas de burlesque se inscribían en una ficción en forma de road movie, pero aquí se percibe cierto desequilibrio entre el entrenador, el ex y el niño, que rayan el déjà vu, frente a los planos detallados de esta mujer hiperbólica, que son lo nunca visto, tanto en lo estético como en lo reflexivo, y más cuando la película se desarrolla en un hotel de las afueras, perfecto no-lugar para envasar al vacío la vigorexia de la campeona.

El dispositivo tiene algo de vertiginoso cuando trata de asomarnos al borde de la psique de Pearl, como si nos enfrentáramos, de nuevo, al vacío. Pero no puede resultar más pertinente, estimulante y sugerente en un mundo donde los cuerpos tuneados a voluntad redefinen la identidad de cada cual. Pearl, en definitiva, también es una notable lección para esta eterna era de transición en la que todavía andamos aprendiendo a mirar a los demás. A mirarlos y a respetarlos, claro está.