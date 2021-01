Valoración: Palm Springs

Es tan modélica Atrapado en el tiempo (1993) que cualquier historia posterior sobre bucles temporales lo tiene crudo para escapar de las comparaciones. La táctica del director Max Barbakow y el guionista Andy Siara en Palm Springs es de lo más inteligente: ya que no puedes hacer sombra a un gigante, súbete a sus hombros. El clásico de Harold Ramis es la base sobre la que construyen otra comedia romántica, bastante ejemplar, que se beneficia de la familiarización del público con las mecánicas de los loop temporales –un motivo que en las últimas décadas han empleado con soltura películas como Los cronocrímenes, Código fuente, Al filo del mañana, Feliz día de tu muerte o la serie Muñeca rusa– para darse el gustazo de iniciar el relato con un protagonista ya veterano en la condena de repetir el mismo día exacto una y otra vez cuando despierta.

Arrancar con Andy Samberg atrapado sine die permite a los autores esquivar el engorroso peaje narrativo de explicar la situación y pasar a lo que les interesa: la historia de amor. Lo que ocurre cuando tu vida, antes monótona y carente de sentido, cambia si conoces a alguien que hace que cada día sea distinto. Aquí es Cristin Milioti, irradiando carácter y encanto –tú dirás si ese contraplano, cuando suena The Partisan de Leonard Cohen, no derrite fenomenologías–, quien se incorpora al bucle. Con una participante más, se abren nuevas posibilidades... y dilemas morales. En sintonía con la valiosa pedagogía de las relaciones sentimentales que vienen proponiendo las sitcom cuquis de Michael Schur Parks and Recreation, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, también con Samberg–, Palm Springs ahonda en la empatía, la responsabilidad y los cuidados como antídotos contra el cinismo, la derrota que te desconecta de la realidad al pretender que tus actos no afectan a otras personas. La fórmula para que la vida no sea siempre un invierno frío y gris, sino una piscina compartida en el desierto.