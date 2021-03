Valoración: Olvido y León

El paso del tiempo: todos los temas se reducen a este. Es tan sencillo, tan simple y bonito, que incluso duele. Nota uno que los años van pasando cuando casi todo lo que ve, lo que lee y lo que escucha se le antoja etiquetable bajo el gran tema del paso del tiempo. No hace falta presentar demasiado qué es Olvido y León, el reencuentro del espectador con los hermanos gemelos Olvido y León. Dieciséis años, sí, después de conocerles en León y Olvido, aquél chapuzón de Xavier Bermúdez en sus vidas, en sus lamentos, sus sueños y alegrías. Me acuerdo del día de la rueda de prensa en Barcelona, de la noticia que escribí para el diario Avui.

Tal vez uno se preguntase qué les había pasado a los dos hermanos durante los años en los que la cámara no estaba delante suyo. Estaban, claro, no se sabe dónde pero estaban. El reencuentro es emocionante, les hallamos cambiados, la insatisfacción ha ido serpenteando por su camino, en paralelo a sus vaivenes. Ya era un tema fundamental entonces, ahora todavía más. El mundo es mucho peor ahora que hace dieciséis años, de esto trata también, ni que sea a modo de intangible, esta película. ¿Linklater? Pues sí, ¿por qué no? Como pasaba en su primera parte –no sé si son exactamente una primera y una segunda parte– no trata ni mucho menos la película sobre la discapacidad ni sobre el síndrome de Down, si acaso sobre la aceptación, sobre pedir permiso, sobre la igualdad y la ternura.