Si Bob Odenkirk tenía casi 50 años cuando empezó a trabajar en su papel de éxito Saul Goodman (Breaking Bad, Better Call Saul), ¿por qué no podía ser, pasados esos 50, un héroe de acción? Nadie es la respuesta a esa pregunta, un traje hecho a la medida del actor que no pretende ser el nuevo Liam Neeson, pero sí tenía ganas de dar unos cuantos mamporros y profundizar en ese lado rabioso y justiciero que le sale a todo padre de familia cuando le tocan a su manada. Un experimento que se nota muy estudiado, pero sin molestar porque han encontrado el secreto de esa fórmula de hombre maduro, de don nadie, con ínfulas de vengador y habilidades para matar. Quizá hasta hayan encontrado el secreto de una saga que siga los pasos a John Wick (si la pandemia lo permite), no es casualidad que ambos héroes improvisados compartan guionista.

Odenkirk es muy creíble como ese don nadie, como ese padre de familia hastiado, tan aburrido de sí mismo que salta como un resorte la noche que dos ladrones intentan robarle y se llevan la pulsera de su hija. Ese pequeño detalle que dispara algo en él, un pasado secreto de asesino que se desquita en una escena de autobús (contra mafiosos rusos) que no esconde su admiración por Oldboy. Los secundarios (Christopher Lloyd y RZA) y hasta los malos también aportan diversión para que nos tomemos en serio a este nuevo don nadie con ganas de marcha.