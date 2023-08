'Mi nombre es Alfred Hitchcock': todo lo que podría pensar de su vida y su cine el mismo Alfred Hitchcock

Valoración: Mi nombre es Alfred Hitcock

“Alfred Hitchcock nunca escribió ni locutó esta película, pero muchas de las cosas que dice son verdad. Su voz sigue viva entre todos los cinéfilos. Aquí lo interpreta Alistair McGowan”. Esta declaración aparece al final del documental de Mark Cousins sobre el mago del suspense, Alfred Hitchcock. Pero he querido ponerla al principio de la crítica para evitar la tentación de creer que Cousins había recurrido a la Inteligencia Artificial para reproducir la voz de Hitchcock.

Me parece importante decirlo, como me parece importante decir que, a pesar de que el director inglés es uno de los más estudiados, analizados, diseccionados y criticados, de la historia del cine, solo alguien como Cousins podía acercarse a su figura desde una perspectiva nueva.

En cierto modo, el documental me hizo pensar en el famoso libro de entrevistas de François Truffaut con Alfred Hitchcock. Aquel no era un libro de entrevistas más, éste no es un documental más. Cousins ha demostrado con sus trabajos anteriores, especialmente la magnífica serie Women make films de 2018, que es un mago del montaje no solo de las imágenes, también de los pensamientos.

Hacer que sea el propio Hitchcock el narrador de su historia le da la coartada perfecta para acercarse a él desde una inesperada selección de temas que se tratan en los distintos capítulos: Evasión, Deseo, Soledad, Tiempo, Plenitud y Altura. Cousins conoce muy bien la obra de Hitchcock y sabe sacar partido de su cine, especialmente del cine mudo inglés en el que ya están casi todas las semillas de lo que iba a ser un estilo inconfundible.

Aunque hay algunas elecciones formales que no acaban de funcionar, Mi nombre es Alfred Hitchcock es una lección de cine, un espectáculo y un estimulo para volver a ver sus películas, todas, no solo las más conocidas.