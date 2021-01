Valoración: La maldición de Lake Manor

Un susto, si se repite, pierde. Por muy bueno que sea. Incluso un chiste, si es decente, resiste cierto grado de reincidencia. El miedo, no. Por esta y muchas otras razones, quizás el terror sea el género al que más le cuesta alcanzar una tranquilidad en lo comercial. Porque, así como las plantillas y los recursos conocidos se pueden aplicar en el humor o en el drama para atraer a audiencias masivas, en el horror chirrían. En La maldición de Lake Manor resuenan subterfugios llevados a cabo por obras de sobra conocidas de los últimos años: La maldición de Hill House, El bosque, El cuento de la criada, Los otros. Incluso aparece alguna maniobra de El sexto sentido o Abierto hasta el amanecer.

Si esta película hubiese llegado hace 15 años, estaríamos ante una sensación, pues su factura es intachable. Pero hoy tiene algo de caspa. Es como ver a tus padres bailando. Seguro que hubo una época en la que resultaba emocionante. Sí funciona, no obstante y hablando de bailes, esa historia de entrada a la adolescencia que protagonizan los personajes de Samuel ( Justin Alexander Korvkin) y Denise (Ginevra Francesconi). Su relación, pura y sin arreglos, transmite auténtica ternura cuando se deja llevar por los acordes del Where Is My Mind de los Pixies tocada al piano. Esa pincelada de modernidad, en un relato del que ya conocíamos el final, es su mejor sorpresa.