Valoración: La increíble historia de David Copperfield

Están esos diálogos mordaces. Está la parodia que no desciende a caricatura. La acidez que nunca cae en el sarcasmo fácil. Y las risas. Pero si por algo destaca la obra de Iannucci (y su coguionista Simon Blackwell) es por un profundo cariño (de Alan Partridge al politburó de la URSS estalinista pasando por la VP Selina Meyer) por sus personajes, que no necesitan que nadie les humille, porque ya se humillan ellos solos. Razón de más para escoger el clásico más autobiográfico de Dickens, escritor desbordante de compasión por aquellos personajes que, aunque errados, obedecen a su corazón, para llevar al extremo ese amor tan particular (y tan cachondo) de Iannucci por las mujeres y hombres que pueblan sus historias.

Pero no solo de guiones vertiginosos, escenas resueltas a golpe de slapstick verbal y caricias en el alma tras sus batacazos más ridículos viven los personajes de esta nueva adaptación (multicultural, con Dev Patel en gozoso anacronismo) de uno de los Bildungsroman más célebres de la literatura universal. Curioso que tamaña novela de iniciación sirva también como paso adelante para el Iannucci cineasta (In The Loop, La muerte de Stalin), usualmente sobrio, cómodo aquí con una serie de trucos y transiciones visuales colorful, nada imprescindibles, pero resultones. Hemos profundizado en la versión buenista de Iannucci y también funciona como un reloj, el que le birlan los acreedores al delicioso Mr. Micawber de Peter Capaldi.