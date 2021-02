Valoración: La chica del brazalete

El comienzo de La chica del brazalete recuerda al cine de Mia Hansen-Løve. Un plano fijo encuadra a una familia jugando a las palas en una playa. Sin embargo, algo tuerce nuestras expectativas como espectadores. De pronto, la policía aparece en escena y se lleva a la hija mayor de la familia, Lise. Una inesperada elipsis nos lleva a otra película, un thriller judicial en el que se decide si la chica es culpable o inocente del asesinato de su mejor amiga.

La chica del brazalete no es una película sobre una asesina sino sobre la desconexión entre padres e hijos adolescentes, sobre lo poco que sabemos de las generaciones que nos suceden, sobre el abismo sin precedentes que nos separa de ellos. El suspense no está tanto en averiguar si Lise acribilló a cuchilladas a su amiga –misterio que sostiene con su inquietante ambigüedad la actriz novel Melissa Guers– sino en asimilar la vida secreta que se va desvelando en el estrado: la perversa influencia que tienen las redes sociales en esa generación, su relación con el sexo, etc.

La chica del brazalete no solo juega con las expectativas en su argumento. Prueba de ello es el reparto de roles en la familia de Lise, siendo el padre quien acompaña a su hija en el proceso judicial y la madre quien lo observa desde la distancia o el personaje que interpreta Anaïs Demoustier, la fiscal que, aunque joven y mujer, va a degüello contra la acusada.