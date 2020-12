Valoración: I'm your woman

“Yo soy tu hombre”. Es decir, el hombre que te solucionará los problemas, el que buscabas para sacarte del marrón en el que te has metido o en el que te han metido. Una frase socorrida y muy usada en un contexto de thriller mafioso, setentero, bien masculino. Julia Hart le da la vuelta a esa frase:I’m Your Woman. “Yo soy tu mujer”. Y lo que tendemos a pensar es en esa mujer dependiente, ama de casa paciente esperando en casa o una novia del brazo, igual de paciente. En cualquier caso, un personaje secundario al que el género suele no hacer mucho caso. Por eso, Hart, con ayuda de Rachel Brosnahan (saliendo de su perfecta y maravillosa Mrs. Maisel), lo que quieren es darle otro significado a esa mujer. La actriz es Jean, la esposa de un ladrón, mafioso (nunca sabemos muy bien a qué dedica su tiempo ilegalmente), que no es esa “buena esposa”. No sabe ni hacer un huevo frito, no puede tener hijos, pero cuando su marido le trae un bebé, así, de la nada, ella lo acepta sin muchas preguntas. Poco después, el marido no regresa y ella tiene que emprender una huida sola, con su bebé.

La mitad de la película no es de acción trepidante, sino de esperar, con paciencia, como buena mujer, lo que pueda pasar, hasta que ella y otra mujer (Marsha Stephanie Blake) decidan solucionar el lío de sus parejas. Ellas son tus mujeres, entonces, las protagonistas, las que limpiarán los fregados de otros mientras cuidan de sus hijos. La conciliación también en los submundos del hampa.