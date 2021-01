Valoración: El profesor de persa

Pocas cosas le gustan más (y hace mejor) el cine que reírse de los nazis. Parece mentira que con lo bobos que eran, su incapacidad para atinarle a un elefante a medio metro, su incompetencia a la hora de ganar una carrera automovilística, su habilidad para que se les fuguen los presos, por no hablar del hecho que un arqueólogo yanqui le pida un autógrafo al mismísimo Hitler en el centro de Berlín, estuvieran a punto de someter a toda Europa. Pues también eran unos inútiles con los idiomas, ea. Aquí, un prisionero de guerra condenado al crematorio (Nahuel Pérez) se salva por hacer creer al psicópata de turno (Lars Eidinger), que sabe hablar farsi. Idioma que domina igual que Los Morancos o No me pises que llevo chanclas el inglés.

Siendo solidariamente políglota, en el filme se hablan más idiomas que en el vestuario de un equipo de la Premier. Más que lengua extranjera, sin embargo, es un ejercicio de educación física, sección malabares: se lanza la pelotita de la comedia, al tiempo que se recoge la de la tragedia, y desciende la del amor homosexual. Muchas cosas. Demasiadas. Ni siquiera un cómico de la talla de Roberto Benigni se atrevió con tanto en La vida es bella. El filme flirtea con el desastre, y está a punto de que las pelotitas se le caigan por el suelo, pero Nahuel Pérez como peculiar Profesor Vaughan, sus ojos y su físico extraterrestre, lo aguantan todo.