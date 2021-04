Valoración: Earwig y la bruja

La grandeza es algo esquivo y, posiblemente, indefinible, pero de una cosa podemos estar seguros: no se lleva en los genes. A los casos ya conocidos (Nick Cassavetes, por ejemplo), Earwig y la bruja obliga a añadir el de Gorō Miyazaki, un cineasta que no deja de entregar títulos bienintencionados, pero que son un puro titubeo.

Recurriendo a un cuento de Diana Gwynne-Jones (la autora de El castillo ambulante), el director aspira aquí a abrir nuevos caminos para Studio Ghibli, iniciando a la productora en el mundo de la animación digital sin por ello tirar por el desagüe su inconfundible imaginería y su capacidad para entregar fábulas que, pese a llegar cargadas de moraleja, no se hacen pesadas ni insultan nuestra inteligencia. ¿Dónde está el problema? Pues en muchos lugares a la vez: por mucho que algunos aportes resulten simpáticos (quién iba a decir que la imaginería de marras casaría tan bien con el rock pesadote de los 70), las formas y los colores por los que apuesta Miyazaki resultan postizos tras su trasplante al CGI, mientras que el argumento se las ve y se las desea para ofrecer un desarrollo y una evolución coherentes, en parte debido a su empeño en expandir una narración brevísima. Así pues, esta película no pasará al larguísimo repertorio de clásicos de Ghibli, y su heroína no se codeará con Nausicaä, Kiki, San y el resto de heroínas memorables del estudio.