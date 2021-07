Valoración: Dos

Podría ser Dos una pieza de cámara de cine fantástico francés de los últimos años sesenta, algo así como un delirio de Georges Franju pasado de vueltas y de rosca, inspirado por una leyenda malsana, casi una noticia de The News of the World, joya de culto para amantes del fantaperiodismo trash. Hay una palabra clave que conviene no mencionar aquí para no destripar –nunca mejor dicho– nada del desenlace de esta extraña película de Mar Targarona cuya premisa inicial es fabulosa: un hombre y una mujer se despiertan cosidos por el abdomen.

Nada saben el uno del otro y luchan por entender algo y sobrevivir. Combina el relato instantes inspiradísimos y muy inquietantes con otros poco convincentes (diálogos mejorables, fogonazos de humor fuera de tono). Consiguen los dos actores transmitir la gama de sensaciones y sentimientos idóneos: histeria, ridículo, miedo, nerviosismo... Y el deseo, bastante bien retratado, la sensualidad de dos cuerpos desnudos y pegados, la indefensión que puede llevar a decisiones irracionales.

Marina Gatell y Pablo Derqui son, en sus propias carnes, la película. Sus cuerpos, sus líneas, su conexión –a ratos desigual por culpa de unas excusas argumentales no especialmente trabajadas– son los motivos que mantienen en pie la película. El pastel que se destapa al final resulta delirante y de nada sirve tomárselo demasiado en serio. Lo que importa es el artefacto, el chasis, la danza, la plasticidad.