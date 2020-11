Valoración: The Mystery of the Pink Flamingo

¿Qué hace falta para que algo o alguien se convierta en un icono pop? El flamenco (flamingo, en inglés) ha sido un animal cuya popularización ha alcanzado cotas insospechadas en las últimas décadas. Su atípica forma, su llamativo color rosa y sus movimientos majestuosos se han convertido en una influencia para multitud de películas, canciones, danzas... Bajo su dominio han caído rendidos cineastas de la talla del transgresor John Waters (Pink Flamingos) o el enfant terrible Eduardo Casanova (Pieles).

Javier Polo Gandía hace un repaso a la cultura kitsch en el documental The Mystery of the Pink Flamingo, amplia responsable de la difusión del flamenco como uno de los animales de moda. Un viaje por el mal gusto y la corriente trash, que ha provocado que las piscinas rebosen de flotadores con la imagen del pájaro rosa. Para ello, el director cuenta con la presencia de Rigo Pex, alias Meneo, DJ, musicólogo y presentador guatemalteco, afincado en España. En formato de docuficción, el protagonista emprende un viaje en una búsqueda vital de sí mismo y del sonido perfecto, descubriendo todas las curiosidades que rodean al flamenco y su fama como ave fénix. En su camino no solo se cruzan Waters y Casanova, sino que también tiene lugar el encuentro con la influencer Pink Lady, la gurú musical Allee Willis o la banda technopop Kero Kero Bonito. Todos relacionados en mayor o menor medida con el ave. Tras el éxito de sus cortometraje documental Europa en 8 bits, Polo dirige su primer largometraje repleto de colores pastel, reproducciones de flamenco, extravagancia y, sobre todo, mucha diversión.