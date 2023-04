Valoración: La habitación de las maravillas

A la directora francesa Lisa Azuelos siempre le ha gustado ser partícipe de su tiempo, pero solo en algunos de sus trabajos ha logrado conjugar el retrato de las mujeres de hoy en día (en su versión madura, o en la adolescente), lo que les preocupa, les conmueve y les satisface, con una película que trascienda la superficialidad del momento.

Lo rozó con Bienvenida al mundo de LOL (2008) y con la simpática Mi niña (2019); lo logró en Reencontrar el amor (2014), su mejor obra, con la fabulosa ayuda interpretativa de Sophie Marceau; se hundió con LOL (2012), el remake americano de la primera, con Miley Cyrus como insustancial estampa de unos tiempos que se escapan en un suspiro, y ahora vuelve a naufragar con La habitación de las maravillas.

Enésimo catálogo de la compra antes de morir, en la línea de títulos como Mi vida sin mí y La lista de los deseos, esta vez centrado en la enumeración escrita en un cuaderno escolar por un preadolescente en coma a causa de un accidente, y no cumplida por él sino por su madre, aunando terapia espiritual y búsqueda de sí misma, la película pretende convertirse en uno de esos títulos de buenos sentimientos y aspiraciones multiculturales tan de moda en nuestros días.

Sin embargo, a pesar del buen trabajo de Alexandra Lamy, no pasa de lánguido modelo de espiritualidad cuqui, de bienintencionada forma laica de ir a Lourdes para pedir un milagro en medio de la angustia de la existencia. Nadar junto a las ballenas, o tocarle las tetas a la profesora de Matemáticas, deseos comprensibles en un niño de 12 años, pero ejecutados por una mujer de cuarenta y tantos, no parecen los mejores modos de trascender al espectador adulto, por mucho que lo esencial no sea el acto en sí, sino su cumplimiento como madre apasionada.