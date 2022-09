Crítica de 'Yo me encargo de la cerveza'

Valoración: Yo me encargo de la cerveza

A Green Book no le faltaron detractores. Pese a llevarse el Oscar a mejor película en 2019, su estreno se vio acompañado de aquellos que criticaban, por un lado, el viraje de uno de los Farrelly hacia el cine comercial sensiblero. Por otro, la historia de un chófer italoamericano que descubre su propio racismo al enfrentarse al de su país también fue acusada de ligera en exceso para hacer frente al tema que trataba.

Hay una tercera opción: Farrelly creó, desde su talento, una comedia para todos los públicos, con un mensaje importante explicado desde la humildad. Una obra elevada por las interpretaciones de dos actores inmensos, el ojo cómico en los diálogos y la puesta en escena de un creador infravalorado y el sentimiento que solo ofrece una historia real. Bien, pues Yo me encargo de la cerveza no tiene muro de contención. Zac Efron no es ni Viggo Mortensen ni Mahershala Ali.

Russell Crowe tiene una presencia casi testimonial. Allí donde, en su anterior película, se podía justificar que Farrelly subrayase tonos y discursos para que el mensaje (“el racismo está feo”) llegase a la mayor audiencia posible, aquí resulta ridículo ver cómo se enfrenta con la misma brocha gorda a los grises de la guerra de Vietnam, miles de veces tratados en la gran pantalla. Y encima es larga.