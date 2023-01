Crítica de 'Una boda explosiva'

Valoración: 'Una boda explosiva'

Jennifer Lopez ha sido injustamente ninguneada en demasiados ámbitos a lo largo de su carrera, también como reina de la comedia romántica. Puede que los títulos que ha protagonizado (Sucedió en Manhattan, por ejemplo) no estén entre lo mejor del género, pero la estrella del Bronx siempre ha defendido con tesón su papel en ellos.

El año pasado, Lopez volvía a la 'rom-com' con Cásate conmigo, una disfrutable y cantarina producción que bebía del tono de Notting Hill (salvando mucho las distancias), y ahora apuesta una vez más por otro proyecto sencillo pero efectivo y tremendamente disfrutable, que además suma el elemento de acción al romance. Porque sí, Una boda explosiva deja claro que lo que le faltaba al resto de amoríos de JLo en pantalla eran granadas.

Lo nuevo de Jason Moore está lejos de la comedia brillante y absurda de su Dando la nota y cae en el cliché facilón (lo más novedoso es que, por una vez, la novia es la que tiene miedo al compromiso y el novio, el neurótico organizador de bodas), pero, sin salirse de los parámetros del género, es un viaje descacharrante entre tirolinas, secundarios carismáticamente ridículos (Jennifer Coolidge, suegra tontaina, adorable con sus looks, sus despistes y sus canciones) y una Lopez magnética como 'Final Girl' de 'rom-com', con vestido roto y botas.

A través de los personajes, Moore se las ingenia para 'desromantizar' el amor y reflejar que (¡sorpresa!) no hay relación perfecta ni unión romántica que no pase por algún que otro bache. Que ese romance que creías perfecto no lo es tanto y que, en el fondo, una pareja se elige y se trabaja todos los días.

Una boda explosiva no descubre nada nuevo, pero tampoco lo pretende. Es un cuento de hadas que se ríe del final feliz pese a desembocar inevitablemente en uno. Abraza la identidad gozosa del género al que pertenece, exprime a sus estrellas y eleva el mito del amor romántico a la vez que lo cuestiona. Es una divertida ceremonia que funciona pese a sus baches narrativos, consolidando nuestro amor por Jennifer Lopez y Jennifer Coolidge.