Crítica de 'Un lío inesperado'

Valoración: Un lío inesperado

“Todo nos sonríe”: así se llama esta película. Ya me dirás tú por qué motivo no se podía traducir literalmente al español el título original de esta película. ¿Qué necesidad ponerle el ridículo, repetitivo y absurdo a la quinta potencia, Un lío inesperado? Dicho esto, que no es menor, añadir enseguida que cuan mejor habría sido en manos de Agnès Jaoui por ejemplo, que domina –o dominaba– como nadie la tragicomedia amable, la ponzoña mezclada con el almíbar, el tono que requiere esta historia tan rocambolesca y tan francesa que parece que lleve la tricolor incrustada en el ADN.

Se le intuyen también aromas y fluidos del díptico de Pequeñas mentiras sin importancia aunque destilados con menor frescura y mayor envasado al vacío. La historia del cruce de parejas es ocurrente pero la resolución bastante forzada y, ay, algo teatralizada. Se dicen no pocas verdades sobre nuestro tiempo: la infelicidad congénita, el egoísmo, la infantilización de todo.

Y hay instantes de verdad y emoción camuflados entre el vodevil y la farsa, cohabitan con una personalidad tirando a convencional y un hartazgo de diálogos ingeniosos que pueden llegar a irritar. Actores exageradísimos, historia de padres e hijos –siempre salen cosas bonitas que contar– de parejas que se quieren y se aburren, que se echan de menos, que no pueden soportarse más. Historia de paradojas, de contradicciones. Nuestro tiempo, ni más ni menos.