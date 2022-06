Crítica de 'Tenor'

Valoración: Tenor

El cine francés vuelve a jugar la baza segura del género social light por la vía del encontronazo con esta película firmada por un Claude Zidi Jr. que parece seguir los pasos costumbristas de su padre. El argumento no puede tener una partitura más sencilla: un repartidor de sushi, rapero en sus ratos libres, demuestra por casualidad sus dotes vocales ante una prestigiosa profesora de canto y, voilá, se convierte en su alumno predilecto y postrero.

Por supuesto, el esquema rocky-pigmalioniano se impone a lo largo del metraje, con toda la batería de clichés y lugares comunes al servicio de un chorro de voz que, en realidad, tampoco parece como para tirar cohetes, como demuestra en la consabida interpretación de Nessun Dorma, pieza “marginal” del repertorio, según la seño. Así, no faltan el hermano boxeador bruto pero noble, el pijo rival del protagonista, los amigos infalibles, el cruce de estilos, el aprendizaje cómplice, las batallas de gallos (afortunadamente escasas) versus la Ópera de París, el mármol contra la mugre y el alfilerazo crítico de inmigración y discriminación positiva.

Todo, muy telegrafiado y con laca para no despeinarse, aunque la siempre espléndida Michèle Laroque, que encarna al señor Miyagi de turno, no haga ascos a algún desmelene puntual. Lo dicho, una película que agrada y no desafina, aunque aquí ninguna de ambas cosas sean precisamente virtudes.