Crítica de 'Reyes contra Santa'

Valoración: Reyes contra Santa

La premisa de Reyes contra Santa es jugosísima. Los reyes magos son reales, se alojan en pensiones y envidian la popularidad de Papa Noel. El imaginario católico, siempre tan sujeto a dogmas y conservadurismos, es un mar de herramientas que, en las manos adecuadas, genera un poderoso atractivo nacido de la transgresión. De estos mimbres pueden surgir productos como Blasphemous, videojuego que lleva la iconografía de la Semana Santa de Sevilla a un futuro apocalíptico.

Sin llegar a extremos y teniendo en cuenta que se trata de una película infantil, es cierto que ver aquí a sus majestades de oriente intentar cruzar una frontera en caravana o reunirse con otros seres mágicos –incluidos los espíritus de la navidad asturianos, catalanes o vascos– en un club secreto resulta fascinante. Quizás a mitad del trayecto los niños ya estén absolutamente entregados y la película haya cumplido su función.

Para los adultos, empieza un viaje de lo más chanante, que navegará entre momentos bien dirigidos y auténticos despropósitos. No solo por una ambición visual que no cumple las expectativas –es cierto que la copia exhibida a la prensa no contaba con la edición definitiva, pero esta tendría que ser tan mágica como el mismísimo Jesucristo para poder arreglar ciertos momentos– sino también por los guiños al alcalde de Vigo o la lucha con un ser maligno en un feísimo hall del Ministerio de Trabajo.