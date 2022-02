Crítica de 'Primavera en Beechwood'

Valoración: Primavera en Beechwood

Mothering Sunday, el domingo de las madres, título original de este filme, basado en la novela homónima de Graham Swift (El país del agua), hace referencia al cuarto domingo de cuaresma, una fiesta tradicional en Inglaterra en la que los señores dan el día libre a las criadas para que estas puedan reunirse con sus familias. Pero la protagonista de esta historia, Jane (hipnótica Odessa Young), es huérfana y aprovecha el día para reunirse con su amante secreto y prohibido: el hijo de la mansión de al lado, el vivaz Paul (genial Josh O'Connor). Durante el encuentro, la sensación de calma tensa invita a pensar que ese será el último, Paul debe cumplir sus obligaciones: ser abogado y casarse con una mujer de su clase social.

Pero Primavera en Beechwood no es otro Downton Abbey (aunque también maneje perfectamente el ambiente de los años 20 en la campiña pija inglesa, las maneras, la decoración). Es una reflexión sobre la culpa de los supervivientes y sobre el duelo como constructor de la identidad. “Es un regalo que estés sola en el mundo, que no tengas familia”, le dice su señora a Jane. Pero no está tan sola. Ese encuentro con Paul será uno de los momentos definitorios para Jane. Una joven que quiere ser escritora.

La película (con un preciso guion de Alice Birch, autora de Lady Macbeth y la adaptación de Normal People) va saltando entre tres tiempos distintos para entender cómo Jane llegó a ser quién es, de estar al servicio de una pareja en duelo (Olivia Colman y Colin Firth), a su primera máquina de escribir y una veterana (interpretada por Glenda Jackson) mirando al pasado. Eva Husson (Girls of the Sun) transforma el costumbrismo en una atmósfera atractiva, casi de ensoñación, es un relato subjetivo de recuerdos sobre el dolor, sobre la soledad. Jane es una observadora de los sentimientos de los demás y de los suyos. Sirve el té silenciosa, mientras sella en su memoria cada momento.