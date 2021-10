Crítica de 'Petite Maman'

Valoración: Petite Maman

“¿Te has despedido?”, le pregunta una joven madre a su hija mientras salen de un hospital. La niña de ocho años, Nelly, acaba de tener su primera experiencia con la muerte. Su madre, Marion, acaba de decir adiós a la persona que le crió. Céline Sciamma ya demostró en Retrato de una mujer en llamas que si hay algo que le cuesta a sus personajes es despedirse. Con una página marcada en un libro o una mirada esquiva, su cine siempre juega más a lo sutil, a sugerir en un gesto, en una mirada, más que decidirse a dar el paso.

En Petite Maman esto no es diferente, de hecho la sobriedad y minimalismo que caracterizan a la directora de Tomboy vuelven a estar muy presentes. Con un aliciente inesperado, y es el salto hacia el fantástico que da aquí la cineasta francesa, inspirado como ella misma ha reconocido por Big de Penny Marshall o las películas de Hayao Miyazaki. Un viaje en el tiempo que sin embargo se realiza en sus propios términos y que solo sirve de excusa para acercar a una madre y una hija más distanciadas que nunca.

Da igual que la directora recurra a varios mecanismos (la única localización en ese bosque encantado, un vestuario completamente atemporal diseñado por la propia Sciamma) para mantener viva la fantasía, porque realmente Petite Maman no trata de viajes en el tiempo. De hecho, Marion y Nelly apenas mantienen conversaciones sobre el futuro. Solo disfrutan jugando, intercambiando secretos tras las sábanas o construyendo una cabaña que simbolice su amistad.

No obstante, el verdadero momento mágico no le sucede a las niñas, sino que lo provoca Sciamma en el propio espectador. Y es que el final de este breve relato se produce casi de manera repentina, como esa despedida que sobreviene cuando uno no cree estar preparado. Las niñas están listas para decir adiós, ¿lo estará el resto?