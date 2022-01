Crítica de ‘One Shot (Misión de rescate)’

Valoración: One Shot (Misión de rescate)

Si alguien dijera que se trata de la adaptación de un famoso videojuego, nadie arquearía ceja en señal de sorpresa. Este thriller de James Nunn, que debutó codirigiendo Francotirador (2012), te deja como al cabo de una partida de hora y media de Doom, por citar un clásico. Es decir, medio desinflado y con la extraña sensación de haber llevado a cabo esfuerzo físicos sin moverte de la butaca.

La premisa no puede ser más sencilla: un reducido grupo de Navy Seals queda atrapado en una base tipo Guantánamo, que ha sido tomada por hordas de terroristas islámicos armados hasta los dientes. La misión de rescate consiste en evacuar un prisionero que podría saber donde se encuentra un arma de destrucción masiva escondida en algún lugar de Washington.

Lo que podría ser mero material de derribo, carne de los ya extintos videoclubes, se convierte en una experiencia interesante gracias a una tensión generada exclusivamente por la manera en que ha sido robada, del tirón, en un supuesto plano secuencia (decimos “supuesto”, porque hoy en día se duda hasta de El arca rusa, de Sokurov), y con un nada despreciable estilo, en gran parte gracias a la fotografía satinada de Jonathan Iles.

Imagen de 'One Shot (Misión de rescate)' Cinemanía

Salvo algunos detalles dramáticos que parecen dispuestos por obligación, cuestión de vestir un pelín la historia, Nunn no intenta humanizar a sus personajes, ni dar demasiadas explicaciones. Ni falta que hace aclarar cómo han llegado tantísimos terroristas armados a una isla secreta que perteneció a Polonia. Va directo al grano, y eso se agradece.

Ni sufrimos por la bomba que está a punto de estallar en Washington, ni nos importa lo que pueda sucederle a los personajes, salvo por supuesto al héroe, el Action Man británico forjado en Hong Kong Scott Adkins, que llegó a ser el adversario de su admirado Van Damme en El patrullero: Patrulla fronteriza (2008). Y no vamos con Adkins porque nos parezca simpático o carismático (aunque mal tampoco cae), si no simplemente porque es nuestro avatar en este juego que consiste en ir matando terroristas, a tiros, a hostias o a cuchilladas, hasta llegar a la última pantalla con el prisionero.

Si Nunn puede sentirse obligado a decirnos cosas tan prescindibles como que todo el mundo tiene sus razones para luchar en el bando que sea; que el terrorismo es un asunto primordialmente económico, o que lo del paraíso lleno de vírgenes para el mártir no es más que una trola, también sabe que a su público no le importa el mensaje. En esta misión, no hay otro objetivo que llegar hasta el final. Insert coin.