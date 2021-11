Crítica de 'My hero Academia: Misión Mundial de héroes'

Valoración: My Hero Academia: Misión Mundial de héroes

Kenji Nagasaki sigue demostrando que, si se trata de superhéroes, nada supera sus trabajos para My Hero Academia. Aunque esta franquicia ya no sea la última gran sensación entre el fandom del anime, sí es la que sigue expandiéndose sin que le afecte que otros le arrebaten el trono. Y lo consigue porque no está atada a la adaptación del material original: sus películas son canónicas, pero siempre parten de un guion propio.

My Hero Academia: Mision mundial de héroes no es la excepción a esta norma, y por eso resulta una película tan fundamentalmente divertida. Si bien no destaca en lo narrativo –un villano amenaza la paz mundial y los superhéroes protagonistas salvan el día gracias al poder de la amistad y el no rendirse jamás–, sí tiene un ritmo excepcional, una fotografía interesante y una animación asombrosa, que, aunque carece de un dibujo detallado, hace que cada persecución y combate tengan una contundencia rara vez vista en la pantalla grande.

En sus mejores momentos, cuando Deku hace uso de sus poderes de All Mighty como si se trataran de telarañas, la cinta se convierte en aquello que toda película de Spider-Man querría ser: una historia divertida, emocionante y tontorrona, que siempre funciona como una fantasía que nos hace ver el mundo otra vez con ojos de niño.