Crítica de 'Moonage Daydream'

Valoración: Moonage Daydream

Al director Brett Morgen le dieron acceso a todo el archivo de David Bowie. Todo. Cinco millones de imágenes y grabaciones, conciertos, entrevistas, videos, fotos… Como ya pasó el año anterior con The Velvet Underground, el documental de Todd Haynes sobre la banda de Lou Reed, el trabajo de archivo en Moonage Daydream es impresionante, apabullante. Se pueden ver conciertos o fragmentos inéditos, pero esa exclusiva no es tan importante como disfrutar en conjunto de las casi dos horas y media, verlo todo montado de una manera ágil, vibrante y hasta casi psicodélica. Una película que habría tenido el visto bueno de Bowie y hará las delicias de los fans más ligeros o profundos. Moonage Daydream es puro Bowie. Solo Bowie.

No hay espacio para David Jones. No hay contexto temporal ni social. Apenas hay referencias biográficas. Más allá de algún comentario de su infancia “muy normal”, la admiración por su hermano Terry y la mala relación con su madre resumidas en dos breves entradas y, al final, eso sí, su mujer, Iman. La persona con la que, por fin, creyó que el amor era posible y no una pérdida de tiempo. La persona con la que, según Morgen, resucitó incluso a David Jones. Es un retrato impresionista de un genio inabarcable. Un puzle visual hipnótico mientras se ve y que queda durante mucho tiempo en el recuerdo. Y, sobre todo, es un canto a la vida, que eso era Bowie, todo vida.