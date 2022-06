Crítica de 'Mis queridísimos hijos'

Valoración: Mis queridísimos hijos

Si estamos ante el nuevo Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? o La familia Bélier, ambas de 2014, que desataron las risas de doce y siete millones de galos, las cifras son para llevarse la manos a la cabeza. Mis queridísimos hijos se ha quedado en poco más de medio millón de irreductibles, y no es ni mejor, ni peor, que aquellas.

La fórmula es similar: cómicos veteranos (Josiane Balasko y Didier Bourdon), versus otros más o menos jóvenes (Ben y Marilou Berry, hija de Balasko, también en la vida real), y un tema al que darle la vuelta, sin pasarse de rosca, ni salirse de los límites de una comedia blanca, conservadora y abiertamente populista. En este caso, se trata del manido síndrome del nido vacío, tan común en el cine tirando a silver, como palanca para una algo confusa, y no poco cínica, fábula moral que contrapone los valores del dinero y la familia, para acabar confirmándose como una película navideña con las fiestas en fuera de campo.

Las situaciones cómicas se derivan del repentino interés que un joven ejecutivo, torturado por su patrón, y la secretaria de un dentista, en pareja con este, sienten por sus padres cuando se enteran de que, supuestamente, les ha tocado el gordo… No es una película diseñada para complacer a la crítica, pero los fans de Dios mío o los Bélier no tienen por qué salir decepcionados. La pena es que el mundo ya no se parece en nada a 2014.