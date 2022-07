Crítica de 'Lunana: un yak en la escuela'

Valoración: Lunana: un yak en la escuela

Lo realmente alucinante no es que ocurra lo que anuncia el título de esta película, que metan a un apestoso y peludo bicharraco en el interior de una escuela de primaria en Bután. Eso tiene un pase porque en esas tierras, del yak, como del cerdo por aquí, les gustan hasta los andares. Lo impresionante es que alguien muy avispado consiguiera que este filme, siendo tan poquita cosa, acabara nominada en la categoría del Oscar a la mejor película internacional. Vale, es una película que transcurre en uno de los rincones más inaccesibles del mundo. Tanto, que no hay ni electricidad y se tuvo que rodar con ayuda de equipos solares. También está llena de buenas intenciones, pero con eso no alcanza.

El filme mezcla, con torpeza, dos tramas: por un lado, la del pez fuera del agua, el profesor urbanita que tiene que pasar un curso donde Buda perdió la túnica sorteando boñigas de yak; pero es que eso se solapa, además de con la felicidad campestre, con un irritante mensaje ultranacionalista sobre cómo los butaneses, que no butaneros, deben sacrificarse por su patria y su Rey dragón. Sin más encanto que la naturalidad con la que interactúan unos niños sin experiencia en la interpretación y unos paisajes maravillosos.