Crítica de 'Los verdes años'

Valoración: Los verdes años

¡Qué preciosas son las ciudades en el cine! Qué historia tan fascinante la de su relación, el diálogo estético y conceptual entre cine y arquitectura, entre los espacios físicos y los emocionales. Se podría contar la historia del cine solo desde este punto de vista. Y qué noticia tan extraordinaria es que la ópera prima de Paulo Rocha llene de luz, de vida, de música y de Lisboa nuestras pantallas sesenta años después de ser rodada.

Dicen las frases publicitarias altisonantes que es “la mejor película portuguesa de la historia del cine”. Ignoro si es cierto o no pero ¡qué descubrimiento verla por primera vez! Verla hoy –2022 cuando escribo estas líneas– te noquea porque piensas por qué no la he visto antes pero a la vez te alegra porque al fin la has visto, al fin descubres su blanco y negro, sus actores, su historia de amor, la escoba que barre el suelo de un bar, las escenas campestres, los coches, las calles de Lisboa, los parques, las jirafas del zoo, los bares... y la música omnipresente, la poética del portugués, el fraseo inconfundible, los diálogos tan naíf.

Se le antoja a uno casi un milagro comprobar tan diáfanamente como la Nouvelle Vague se infiltró también en Portugal coetáneo, las calles de Lisboa son las calles de París de Vivir su vida, filmadas con el mismo ojo, la misma intención revolucionaria, la pulsión por descubrir nuevas texturas, por echar la cámara a la calle y que ande casi sola, la confusión permanente entre vida y cine, entre ficción y realidad.

¿Qué nos cuenta Rocha? Pues algo tan simple, tan llano, tan sencillo, como que no existe entre ellos zona de demarcación concreta, todo es difuso, permeable, promiscuo. Nada es perezoso, todo reluce, incluso la música machacona acabas amándola porque no hay otro remedio.