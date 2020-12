Valoración: La última gran estafa

Guionista de memorables películas yanquis, como Huida a medianoche o Dos policías rebeldes, al también director George Gallo se le resistía la adaptación de The Comeback Trail, película maldita que conoció un estreno muy reducido en salas, allá por 1982, y que formaba parte de la trilogía de comedias metacinematográficas que el cineasta Harry Hurwitz dedicó al Hollywood de la Edad Dorada (tras The Projectionist y antes de That's Adecuate). Fue la implicación de Robert De Niro, quien quería hacer algo divertido después de interpretar a un personaje tan oscuro como el Frank Sheeran de El irlandés, lo que puso en marcha la maquinaria financiera que concluye ahora con el estreno de esta La última gran estafa.

El argumento del film es simple: tras su último fracaso cinematográfico y para saldar la deuda con un peligroso prestamista (Morgan Freeman), un pequeño productor de películas de Serie B (interpretado por el propio De Niro), decide contratar a una vieja y moribunda estrella del western (Tommy Lee Jones), para así provocar su muerte durante el rodaje y poder cobrar el seguro. La película se articula en dos: los preparativos y el accidentado camino hasta llegar al rodaje, para lo que se optó por un tono costumbrista con el uso de la cámara en mano; y el rodaje de la película en el interín del propio film, para cuya puesta en escena se avivaron los colores y se diseñaron espectaculares movimientos de cámara, rindiendo homenaje a los clichés y al estilo del western clásico.

Son precisamente estos fragmentos, los más desternillantes de un film que hace buen uso de los diálogos y del humor negro en todo su metraje, y que se beneficia sobremanera de la presencia en pantalla de estos tres carcamales canallas, interpretados grandiosamente por Robert De Niro, Tommy Lee Jones y Morgan Freeman. Junto a ellos, el resto del reparto, con nombres como los de Zach Braff, Emile Hirsch o Kate Katzman, resplandece también, para ofrecernos una de las películas más divertidas de este convulso año.