Crítica de 'La puerta de al lado'

Valoración: La puerta de al lado

Se puede discutir si el resultado final es acertado o no, pero no que Daniel Brühl se haya arriesgado con su primera película. El actor de Malditos bastardos se ha atrevido no solo a ponerse delante de las cámaras a la vez que dirige (decisión de la que no se arrepiente pero asegura que no repetirá), sino que lo hace utilizando su propia figura como diana de bromas y críticas por parte de sus vecinos.

En La puerta de al lado Brühl da vida a Daniel, un actor que, a la espera del vuelo que le lleve a un cásting para otra gran película de Hollywood, hace tiempo en un bar de Berlín. Un trasunto del propio Brühl deformado en su altivez e insolencia que choca de lleno con los vecinos de su barrio, entre ellos uno dispuesto a destrozar su filmografía película por película.

Un hombre que comienza a echarle en cara todas sus frustraciones pasadas en una especie de grito de socorro del pueblo berlinés contra la incipiente gentrificación. A través de una puesta en escena muy teatral, el hispanoalemán expone esta cuestión que sin embargo deriva de lo colectivo a lo personal y se acaba diluyendo en pos de una narración más ágil. Los ácidos diálogos del guionista Daniel Kehlmann junto con las interpretaciones de Peter Kurth y Brühl son lo mejor de una película que, como su protagonista, a veces se encuentra entre varios caminos sin saber bien cuál escoger.