Crítica de 'La forja de un campeón'

Valoración: La forja de un campeón

Sobre el papel, la idea de subir al cuadrilátero del vasto subgénero pugilístico una historia sobre los albores del noble arte tiene su punto atractivo e incluso romántico. Además, basada en la vida de Jem Belcher, pionero campeón inglés con aires de Lord Byron y pegada de estibador con paperas. Una figura y una época (principios del siglo XIX) fascinantes que el director Daniel Graham (The Obscure Life of the Grand Duke of Corsica) se afana por retratar en un ejercicio de arqueología deportiva bastante interesante, aunque los guantes parezcan demasiado modernos y las dentaduras demasiado intactas.

Pero, lamentablemente para él, esto no es un documental sino una película de ficción, y ahí es donde La forja de un campeón resuella y besa la lona con un argumento, más que lineal, directamente plano, al servicio de un igualmente insípido protagonista (Matt Hookings) quien, mira por dónde, también ejerce de guionista.

Una cosa es buscar la aparente sencillez y otra es plantear una historia de tópica superación, con caída y resurgimiento, donde no hay ni una mísera subtrama (tampoco romance con calzador, afortunadamente) para agarrarse. Tan solo la presencia, nunca mejor dicho, de un Russell Crowe vagamente falstaffiano y quizá recordando los tiempos mejores de Cinderella Man. Pese a todo, cierta atmósfera y cierto acabado pueden encandilar a los fans del boxeo vintage y con pañales.