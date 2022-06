Crítica de 'Jurassic World: Dominion'

Valoración: 'Jurassic World: Dominion'

Cuando a los paleontólogos del cine les toque desenterrar los fósiles de la trilogía Jurassic World, sospechamos que no se llevarán las manos a la cabeza como quien descubre una nueva especie. Básicamente porque, en este Hollywood actual aquejado de blockbusteritis aguda, la película de Colin Trevorrow resulta demasiado fácil de catalogar.

De hecho, y como ya se ha dicho por ahí, Dominion expone la forma en la que los estudios planifican hoy en día sus trilogías de cine-espectáculo: si la primera entrega llegó cargada de guiños para fans veteranos (Jurassic World), la segunda parte (El reino caído) trató de alejarse del molde sin romperlo, mientras que este colofón amontona detalles que, tratando de convencer a todo el mundo, acaban por no satisfacer a nadie.

Pero, más allá de eso, lo peor de esta película es su forma de apuntar ideas interesantes que, por sí solas, podrían dar lugar a un buen filme, pero acaban quedándose en nada, desvanecidas entre el resto de ingredientes del potaje.

Sin ir más lejos, el conflicto entre Bryce Dallas Howard e Isabella Sermon podría dar lugar a un drama de madres e hijas con dinosaurios de fondo, mientras que la parte de la cinta ambientada en Malta hace albergar esperanzas de un thriller internacional a lo James Bond o Jason Bourne, pero con reptiles gigantes.

Tanto esas dos posibilidades como las primeras escenas de Chris Pratt, cercanas al western, hacen albergar las esperanzas de una película, si no innovadora, sí al menos distinta. Así que, cuando los personajes acaban recreando la primera Parque Jurásico en el complejo del millonario maligno de turno (Campbell Scott), el planchazo se vuelve de aúpa. Y las referencias a Alicia en el País de las Maravillas solo ayudan a que le veamos aún más las costuras al artificio.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, está claro que la aparición de Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern no ayuda a remontar esta impresión de inercia desangelada. No solo porque, dramáticamente, sus escenas no sean nada del otro jueves (¿por qué Goldblum tiene tan poco protagonismo en ellas, a todo esto?), sino también porque la pena que da verles en una reunión tan floja.

Irónicamente, este esfuerzo digno de mejor causa también trae una de las pocas sorpresas agradables de la película: el encuentro de Dern y Dallas Howard. En las escasas escenas que comparten, las actrices consiguen que sus personajes impriman algo de chispa al conjunto. Y el hecho de estos momentos estén ahí porque ambas se los reclamaron al director dice muchísimo sobre cómo fue concebido el filme.

Tal vez esto se deba a los apuros que su rodaje pasó durante la pandemia, o a que el ADN de reptil gigante solo puede clonarse un número de veces antes de volverse aguachirle. O, quizás, a que actualmente la industria se ha vuelto tan alérgica a los riesgos que ha preferido atenerse a una versión adulterada de la fórmula del doctor Spielberg.

Sea cual sea la razón, Jurassic World: Dominion es un blockbuster sin gracia, pasión ni sentido de la maravilla. Es decir, sin ninguna de las cosas que hacen que los blockbusters valgan la pena. Esperemos que nadie se plantee resucitar a sus dinosaurios durante unas décadas, por lo menos: tras haber participado en semejante chasco, los 'dinos' merecen descansar en paz.