Crítica de 'Introduction'

Valoración: Introduction

Antes de que llegue su penúltima masterpiece, In Front of Your Face, y a la espera de las crónicas sobre su nueva cinta, The Novelist’s Film, premiada en la Berlinale, Hong Sang-soo vuelve con Introduction a las masculinidades frágiles para también poner en escena un choque entre jóvenes y adultos. No hay que pasar por alto que Hong ya ha entrado en la sesentena y la vulnerabilidad juvenil quizá le parezca más interesante que la vehemencia de los adultos que parecen saberlo todo.

Al menos eso se desprende de los tres encuentros que forman el esqueleto narrativo de Introduction; tres estampas sobre la vida reciente de Youngho (Shin Seok-ho) y ejemplos de las tribulaciones emocionales que le acongojan. En el primer episodio, nuestro protagonista irá al encuentro de su padre; en el segundo, viajará a Berlín para prometer a su novia que la seguirá hasta donde haga falta; y en el tercero, en un restaurante junto a la playa, mantendrá una conversación regada en soju que le abrirá los ojos sobre sus aspiraciones como actor.

Película rodada en dos continentes, bajo un clima invernal y ligada al mundo exterior pandémico, la sensación de aislamiento e incertidumbre arropa a los personajes, necesitados, como queda claro hasta en tres ocasiones, de un abrazo que les consuele. O de una mirada fugaz al horizonte marítimo, anhelando, tal vez, que con las olas se giren las tornas de nuevo.