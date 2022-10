Crítica de 'Halloween: El final'

Valoración: 'Halloween: El final'

A mitad del metraje de Halloween: El final, Laurie Strode se siente lo bastante curtida en estas lides como para distinguir dos tipos de mal. El resultado está tan mal escrito como acostumbran a marcarse los artífices de este reboot en tres partes de la eterna franquicia, pero lo que cuenta Jamie Lee Curtis tiene mucho sentido y ahonda en una dialéctica básica de la ficción de terror, sea cual sea el medio. En palabras del maestro Stephen King: «Lo que más nos asusta de Mr. Hyde es, quizá, el hecho de que siempre ha formado parte del Dr. Jekyll», declaró en su ensayo Danza macabra. La saga inaugurada por John Carpenter ha funcionado mejor cuanto más se despreocupaba por dotar a Michael Myers de cualquier humanidad, subrayando su condición como algo puramente demoníaco, el mismo mal encarnado, indestructible. El formidable díptico de Rob Zombie, no obstante, se rebelaba contra esto, y en su suicida empeño de darle coartada psicológica a la criatura lograba algo inesperado: que su maldad se expandiera, contagiara lo que le rodeaba.

Los dos Halloween de Zombie, condenados a ser reivindicados una y otra vez, querían entender a Michael, y en el esfuerzo conseguían que su mal le trascendiera. No es algo, contra lo que pueda parecer, a lo que David Gordon Green y sus socios hayan dado la espalda para esta trilogía de la que prometen oficiará de desenlace total, sin que ellos mismos se lo crean. Trabajando no sobre el monstruo, sino sobre sus facultades para sacar el Mr. Hyde que lleva dentro la gente de Haddonfield, Halloween Kills fijó la turba ciudadana como máxima expresión de lo que, en Halloween: El final, se describe como «enfermedad». Una de la que Myers, por si no fue suficiente diezmar la población de esta localidad, es plenamente responsable. Halloween: El final lleva «final» en el título, pero está consagrada a seguir con su exploración de la enfermedad de Myers, llevándola más lejos de lo que nunca la llevó Halloween Kills, y tomando por el camino tal cantidad de malas decisiones que es imposible no sentir simpatía por sus guionistas. En qué cabeza cabría lanzar un clímax minimizando la presencia de sus protagonistas para centrarse en sustitutos descafeinados. Pues bien, en la suya.

Halloween: El final se aleja durante buena parte de sus tramos del conflicto troncal a la saga (el enfrentamiento entre Laurie y el hombre de la máscara del capitán Kirk) para centrarse en la nieta de la primera y en su relación con un chaval traumatizado que interpreta Rohan Campbell, cuyo trauma es descrito en una una escena mucho más divertida que toda la inane Halloween Kills. El objetivo es erigir a Michael Myers no solo como «el hombre del saco», sino reubicar sus poderes sobrenaturales como los de un ente radiactivo, que desde las sombras sigue manipulando Haddonfield. Puestos a buscarle conclusión a una continuidad imposible no es mala idea, pero Halloween: El final sigue adoleciendo de todos y cada uno de los defectos de esta última fase de la saga (personajes plomizos, realización insulsa, incómoda sensación de que a nadie le importa demasiado nada de lo que está pasando) añadiendo a estos la indefinición. Halloween: El final no sabe si quiere ser el estudio de la maldad contaminante de Myers o una última celebración de la misma, por lo que tras un primer acto saludablemente imprevisible cae en la familiar sucesión de asesinatos. Una, con la excepción maravillosa de lo que le sucede a un locutor de radio de lengua bífida, incluso más sosa de lo que ya nos tiene acostumbrados Gordon Green.

Halloween: El final fracasa en su pretensión de terminar la saga interminable como justo castigo para la arrogancia que espoleó la trilogía en primer lugar. La noche de Halloween fulminó todo lo que vino después del film original en la creencia de que limitarse a su iconicidad, a la absorción neurótica de sus significantes, podría conquistar al público de un modo que ninguna secuela o remake había logrado antes. Visto está adónde ha llevado su intento, aunque quepa divisar méritos en una última entrega que quiere ponerse reflexiva sin capacidad alguna para ello. Puede que haya un Mr. Hyde en todos nosotros, pero todavía puede haber algo más terrorífico que eso y es, simplemente, que no haya nada.