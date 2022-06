Crítica de 'Estamos hechos para entendernos'

Valoración: Estamos hechos para entendernos

Ya lo dijo David Lodge en La vida en sordina: la gente imagina la ceguera como una tragedia y la sordera como una comedia. Por eso reconforta encontrarse con una película que logra eludir tópicos y chanzas sobre el mal trago de ir quedándose como una tapia, a pesar de que el arranque pueda hacer temer lo contrario.

Afortunadamente, Pascal Elbé sabe reconducir la situación, presentando a su protagonista (un profesor al que da vida él mismo, basándose igualmente en su peripecia auditiva) como un tipo solitario y esquivo que no acaba de reconocer su tara hasta que entran en juego un par de audífonos carísimos y una vecina también traumatizada, aunque por motivos muy diferentes.

Gracias a un guion que oscila eficientemente entre lo dramático y lo humorístico, y una capacidad de observación y detalle notable, la historia trasmite perfectamente la sensación de enfrentarse a esa campana de sombras que es la sordera, y la incomunicación y aislamiento social que conlleva. Todo, con momentos tan emotivos como la relación cómplice entre Antoine y la hija pequeña de Claire, que demuestra que no hay peor mudo que el que no quiere hablar, o en su defecto gritar, o el inevitable romance que se beneficia de la interpretación de una Sandrine Kiberlain en su salsa y en su punto. En fin, una película sensible, interesante y, sí, con buen oído.