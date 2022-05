Crítica de 'El perdón'

Valoración: El perdón

Una vaca indefensa contra el régimen islámico iraní. El sueño de una mujer condenada doblemente, primero como esposa de un ajusticiado por un crimen que no cometió y, por ello, como madre soltera, es la poderosa imagen liberadora de un pulso entre ley y justicia en esta balada (The Ballad of a White Cow del original) ambientada en un país que mantiene apariencias engañosas de civilización (vistas en las películas de Farhadi en Teherán) y deriva en un desgarrado grito de dolor.

El perdón del título español, sin embargo, hace referencia a la segunda trama de la tercera colaboración de Moghaddam y Sanaeeha, poderosa pareja creativa del actual cine iraní, protagonista ella, codirectores y coguionistas ambos, seguidores de un estilo que convive con el exilio y las señas de identidad del cine del maestro Jafar Panahi: el intento de búsqueda de compasión por parte del juez que firmó la sentencia del marido de una madre coraje que recibe este entramado de golpes burocráticos y palos a la dignidad.

Esta heroína involuntaria sostiene en el filo de la resistencia humana un duelo simbolista entre lo justo y lo regulado. El peso de la ley divina, sin intermediarios democráticos en el Irán contemporáneo, se bate contra los símbolos (la vaca, la niña sorda, la leche, las puertas que se abren y se cierran, el cine) que permiten oxigenar una atmósfera irrespirable.