Crítica de 'El cazador de recompensas' - Walter Hill cabalga de nuevo

Valoración: 'El cazador de recompensas'

Seis años llevaba Walter Hill sin ponerse tras una cámara, diecisiete sin dirigir un western y nada menos que 39 sin trabajar con Willem Dafoe, un actor cuya carrera no habría sido la misma sin su papelón de villano en Calles de fuego. Dados estos tres factores, El cazador de recompensas quizás fuera concebida como la redención de un autor cuya carrera, que fue brillante tiempo ha, parece ahora condenada a dar tumbos.

El personaje de Dafoe, un forajido con pocos escrúpulos y menos suerte, es la figura más memorable de la película, pero no su protagonista. Eso le corresponde a un Christoph Waltz que ofrece una variación más contenida de su papel en Django desencadenado (aquí no hay carromato con muela gigante) para poner la historia en marcha mediante un tropo clásico donde los haya: el profesional de la violencia que acepta, a su pesar, un último trabajo.

En cuanto Waltz y Warren Burke, su esbirro titular, se ponen de camino hacia México, El cazador de recompensas revela sus cartas: nunca llegará a fascinar ni a ser trepidante, pero se ganará el cariño del espectador a poco que este ponga de su parte y sepa apreciar sus modos viejunos. Si bien el término "western crepuscular" ya paso de moda, hay pocas formas más adecuadas de describir una película como esta.

Sin ganas de descubrir la pólvora, Hill disfruta dándose un lento y melancólico paseo por este mundo donde armar tremenda balacera en el saloon no es nada del otro jueves, pero no pedir las cosas por favor o hacer trampas al póker resultan delitos imperdonables. O donde una Rachel Brosnahan amenazada de muerte por un marido brutal (y del Este, para colmo) tiene tiempo para darse un baño y arreglarse un poco antes de marchar hacia su perdición.

De hecho, lo que más sorprende de la película es esa cortesía añeja que gastan casi todos sus personajes, incluso los más despreciables. Conscientes de la agonía de su mundo, y empujados por esas fuerzas arquetípicas que solo favorecen al que desenfunda más rápido, tienen el buen gusto de acompañar su extinción con un poco de urbanidad.

¿Está queriendo decirnos algo Walter Hill, desde su condición de superviviente octogenario de un Hollywood que ya no existe? Cualquiera sabe. Pero, aunque el cazador de recompensas no raye a la misma altura que Appaloosa o Comanchería (dos western, o neowestern, con muchos más galones), a uno no le cuesta darle la razón ahora que el factor humano parece cada vez más un vestigio de otra época.