Crítica de 'Close'

Hay sucesos en la vida que sin duda marcan un antes y un después para cada uno. En la infancia y preadolescencia se suceden buena parte de ellos antes de llegar a la monótona vida adulta: los primeros amigos, los primeros viajes, logros personales, intereses amorosos... en definitiva, la construcción de una personalidad y carácter que en gran medida determina la persona que uno será el día de mañana.

Todas estas cosas le van sucediendo a cualquier joven tarde o temprano, y aunque uno nunca sabe cuándo van a llegar, pero cuando suceden uno las asume con mayor o menor madurez. Sin embargo, hay una serie de cosas en la infancia para las que uno nunca está realmente preparado, si es que en algún momento alguien puede estarlo. Un distanciamiento familiar, un repentino traslado de colegio, convertirte en víctima de bullying o, quizá la peor de todas, sufrir la pérdida de un ser querido.

Sobre todas estas cuestiones trata la nueva película de Lukas Dhont, quien se hizo un nombre hace ya cuatro años cuando presentó en el Festival de Cannes Girl, la historia de una joven transgénero que soñaba con convertirse en bailarina que conquistó por su originalidad y sensibilidad a la hora de contar un tema tan complejo. En Close, su nueva película, esa sensibilidad y mirada hacia los recovecos de la sociedad permanece, pero se puede decir que ha dado un gran salto con respecto a su anterior largometraje, tanto de puesta en escena como en desarrollo de personajes.

Close, como sucediera en Girl, está prácticamente narrada desde un único punto de vista, el de Rémi (Eden Dambrine), un chico que se ha pasado la mayor parte de su vida muy unido a su mejor amigo Léo (Gustav De Waele). Cuando ambos dejan atrás el verano y regresan al colegio, se encuentran con que una serie de desagradables rumores sobre ellos dos andan circulando por las aulas. Unos rumores que Léo desoye, pero que a Rémi no le hacen ninguna gracia, y como consecuencia decide poco a poco comenzar a alejarse de Léo para intentar hacer nuevas amistades y acallar esos rumores que tanto lo incomodan. Sin embargo, a la larga acaba provocando un suceso que cambiará para siempre su vida.

Hasta llegar a ese suceso, en Close hay una primera parte que es una película un tanto diferente a la de la segunda. La primera es un relato costumbrista y cercano -casi tan inmersivo como podría ser ese pequeña maravilla también belga llamada Un pequeño mundo- sobre una amistad tan infantil como pura que se va poco a poco pudriendo por culpa de los prejuicios y las toxicidades de la sociedad y que se magnifican siempre en la escuela. Un pequeño relato sobre la pérdida de la inocencia y sobre las distintas formas que tiene uno de sobrellevar el bullying al que puede verse sometido en un aula.

La segunda mitad, por el contrario, es un portentoso drama sobre afrontar la pérdida y el duelo en una etapa en la que ni siquiera te has formado como persona y en la que aún no has aprendido a gestionar tus sentimientos. Ahí brilla con luz propia el joven Eden Dambrine, quien dota a su personaje de una humanidad pasmosa en la representación de la frustración e impotencia de juventud ante la muerte. Dhont se encierra en la visión de Rémi y hace que la película se mueva por esos ingenuos impulsos, pero a la vez deja detalles muy interesantes (esa "sesión de terapia" en la escuela) que de alguna manera radiografía con acidez la dictadura del buenismo en la Europa actual y de cómo esta oprime los verdaderos sentimientos desde que uno es pequeño.

Ahí es donde aparece el personaje de Émilie Dequenne, la única luz que alumbra un túnel que no parecía tener salida y el único bote salvavidas emocional al que Rémi puede agarrarse. Quizá el hecho de que la película se encierre herméticamente en su protagonista nos impida conocer más los verdaderos sentimientos de este personaje, pero es su relación con el joven la que hace a su vez evitar que la película se regodee en exceso en el drama. En los gestos y las miradas de ambos está la fuerza de una película con una sensibilidad y honestidad mayúsculas a la hora de hablar de un tema tan complejo como el que trata. Close no da soluciones porque hay cosas que no la tienen, pero sí nos recuerda que el tiempo y las buenas personas siempre están ahí para paliar el daño.