Crítica de 'Camila saldrá esta noche'

Valoración: Camila saldrá esta noche

El otro día, viendo Harry Potter, tuve un pensamiento muy fuerte. Surgió como un abrazo, cálido. Me dije a mí mismo “uf, menos mal que ya no soy adolescente”. “Por favor, qué maravilla ser adulto”. A pesar de la cuota de autónomos, no volvería al colegio ni muerto. Qué época más terrible de inseguridades y miedos. Camila saldrá esta noche es capaz de generar una reacción similar.

La historia del viaje a la madurez de una adolescente argentina -ojo con el metaverso del coming of age-, enmarcada en la reciente lucha feminista por la legalización del aborto que ha vivido el país, sencillamente no da tregua. Camila no tiene diez minutos seguidos de felicidad. Pero, como excepción, alegra ver que el personaje no está diseñado para ser un mero receptor apático, sino que hay en ella fuerza, carisma. Sigue siendo una obra que bebe de una fórmula, pero es más combativa, más política, más auténtica.

No solo señala callando, también se atreve a cerrar con un final repleto de sororidad y esperanza. Si vamos a defender, una y otra vez, que todo lo que nos pasó cuando teníamos quince años fue una pesadilla, al menos dibujemos a los jóvenes –al igual que Jonás Trueba en Quién lo impide– como entes con personalidad. Si no me vais a poner una varita, si no me vais a contar un chiste –soy más de Súper empollonas que de Libertad, qué le vamos a hacer–, como mínimo que la chavala sea la puta ama.