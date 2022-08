Crítica de 'Bullet Train'

Valoración: Bullet Train

El ser humano establece una serie de pactos para los medios de transporte que diseña. No usar el móvil en los aviones, no desnudarse en un ascensor, no beber en un taxi. Con el tiempo, esas normas se amplían: no fumar, usar mascarilla, etc. El desgarro de cada pequeño convenio, tensa. Tensa mucho. Precisamente por ello, tiene sentido que haya tantas películas que mezclen violencia y medios de transporte (Un día de furia comienza con un señor cabreado en un coche).

En particular, los trenes tienen mucho donde explorar y Bullet train lo sabe. La mezcla de elementos que favorecen tiranteces -el vagón silencio siendo mancillado, el carrito de las bebidas que impide moverse por el pasillo, el resto de pasajeros- junto al choque cultural que representa para un occidental adentrarse en la protocolaria vida nipona -saludos, reverencias, váteres con chorros multiusos- son un caldo de cultivo excepcional para este Asesinato en el Orient Express contemporáneo y pop.

La pareja creativa (y en la vida real, matrimonio) formada por el director David Leitch (Deadpool 2) y la productora Kelly McCormick (Nobody), combinada, además, con una pata más en la producción, la de Antoine Fuqua (Training day), ha dado a luz a una película que quiere parecer libre y alocada, pero por momentos se agrieta y deja ver cartón. Los elementos que funcionan son aquellos a prueba de balas: el carisma de Brad Pitt con gorro de pesca; escenas de acción bien rodadas y divertidas, con alma de cine clásico pero dibujadas entre neones por un director con experiencia o una banda sonora que incluye versiones latinas de los Bee Gees.

Los experimentos, tienen menos sentido. Las decisiones de maquillaje y vestuario no viajan, en ocasiones, en paralelo a la personalidad de los personajes. Algunas decisiones de reparto parecen demasiado medidas y otras, los cameos finales, sencillamente atribuidas a aquellos que estaban disponibles. Su desmedida cantidad de recursos (la mayoría, por desgracia, arruinados en el tráiler) hace que ningún responsable al mando sepa unificarlos en tono, lo que provoca que los momentos emotivos resulten forzados e inesperados. Pero, a pesar de cualquier chirrido en las vías, la película es divertida, ligera y con poco competidor a este gran nivel de buen rollo en la cartelera del verano de 2022.