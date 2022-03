Crítica de 'Belle'

Valoración: Belle

Dentro del panorama actual del anime, a Mamoru Hosoda se le localiza más por sus omisiones que por sus virtudes: el director de Belle no muestra las emociones a corazón abierto de Makoto Shinkai o Naoko Yamada, la excentricidad serpentina de Masaaki Yuasa ni el locurón ‘pa ti pa tu primo’ de Hiroyuki Imaishi (eso, sin remitirnos a ese Miyazaki con el que acabó de uñas). Pero su lugar en el mundillo podría deberse precisamente a esa falta de alardes y a su voluntad de hacer que las historias fluyan de la forma más natural posible aunque estén edificadas sobre una compleja mezcla de géneros y estilos. Como en esta película, por ejemplo.

Aquellos familiarizados con el autor podrán clasificar a Belle como una secuela oficiosa y musical de Summer Wars: al igual que en esa cinta, Hosoda nos ofrece aquí su visión particular del ciberpunk en la que no hay espacio para los neones de Tokio, pero sí para el contraste entre el Japón provinciano y esos mundos virtuales (y exuberantes, tanto en lo visual como en lo sonoro) en los que la humanidad puede dar lo mejor y lo peor de sí misma. Ahora bien: a diferencia de su anterior excursión en el género, aquí Hosoda le da menos importancia a la comedia screwball (que sigue presente, eso sí), mientras que el motor de su trama es, en lugar de un posible Apocalipsis, una suma de tragedias humanas que solo parecen pequeñas si no se las mira con atención.

Además de revisar La bella y la bestia con una perspectiva que deja fuera (¡menos mal!) los romances chungos, Belle disecciona con mucha mala uva la diferencia entre el mero exhibicionismo y la necesidad de usar máscaras como herramientas para expresar el dolor íntimo. Y también muestra una fe conmovedora en los espacios de encuentro globales como incubadoras de solidaridad. Algo que, en los tiempos que corren, puede resultar, bien esperanzador, bien dolorosamente ingenuo.