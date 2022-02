Crítica de 'Azor'

Valoración: Azor

–“Le fueron a buscar y se lo llevaron todo...”.

–“¡Calla!”.

Baste esta simplísima réplica para captar las esencias de Azor, capturar su intencionalidad y sobre todo su gran tema: la dictadura argentina. Situada en 1980, cuando los desaparecidos, muertos y robos a gran escala eran incontables, un banquero privado de Ginebra llega a Buenos Aires para sustituir a su socio que ha desaparecido sin dejar rastro. Vamos comprendiendo, a medida que avanza el metraje, qué le pasó. No cuesta imaginarlo. Qué mirada tan interesante la que Andreas Fontana proyecta sobre tan peliaguda cuestión, tan interesante, tan novedosa, tan terrible. Observa con tino, con ojo pausado, con inmensa mala leche, los asuntos económicos de la dictadura, las corruptelas bancarias, los empresarios vendidos, los oligarcas, la connivencia, en fin, con los militares asesinos. Trata, sin medias tintas, de la más apestosa de las indecencias. Filmada con temple, con elegancia, se fija en conversaciones abruptas, en hipocresías sin tamiz, es importante el uso de la música y del silencio. Me acordé de Rojo, fascinante película de hace un par de años, que con un estilo parejo se fijaba en la podredumbre previa a la dictadura. Fijaos en la liturgia de la puesta en escena, en los gestos, en qué bien retratado está el mamoneo, el conchabeo y, en fin, el más terrible de los miedos. El “¡Calla!” no puede ser más descriptivo.