Crítica de 'Ambulance. Plan de huida'

Sinopsis:

El veterano de guerra Will Sharp no es capaz de pagar las deudas médicas de su esposa, de modo que toma la drástica decisión de recurrir a su hermano Danny, especialista en atracos. Ambos planean robar un banco de Los Ángeles, pero algo sale mal y han de huir con la policía en los talones. Consiguen robar una ambulancia, pero todo se complica aún más cuando en su interior resulta estar una paramédico y un paciente... un policía al que Will acaba de disparar.