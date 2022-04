Crítica de 'Aline'

Valoración: Aline

Cuando hablamos de fama universal, hablamos de Céline Dion. Su éxito es tan arrollador que cada país, cada generación, tiene una forma de relacionarse con ella. Para muchos, incluso para los más ajenos, será al menos la autora de My heart will go on. Cómo culparles. Acompañado por la popularidad de la película Titanic, es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, ganador del Oscar y de cuatro premios Grammy.

Para Valérie Lemercier, responsable de este biopic no autorizado, Céline Dion es mucho más, es un referente. De su admiración nació la idea de dirigir, escribir y protagonizar una película única, libre. Una adaptación repleta de licencias de la vida de la artista canadiense. Licencias que se deben a varias razones: desde la ausencia de derechos -por ello, algunos de sus temas míticos no están incluidos- hasta el respeto o las ganas de entender una voz que todavía mantiene la residencia más exitosa y longeva de la historia de Las Vegas.

Aline es una película curiosísima. El empeño de su directora por interpretar a Dion desde sus doce años hasta la actualidad, junto a su trayectoria como humorista, la convierten en una comedia exagerada, acompañada por el exceso en sus colores, en sus recursos. Hay algo de Eddie Murphy, de Will Ferrell, pero coherente con la personalidad desmedida de Dion y siempre atenuado por un cariño que se advierte fraguado en la edición.

Porque si Lemercier captura a la perfección la actitud payasa de Dion y sus histrionismos, también plasma con delicadeza el sufrimiento de una cantante que vio toda su vida expuesta, televisada, el tormento de una mujer cuyo primer hijo apareció en televisión antes de llegar a los brazos de su madre. Igual que Céline Dion es entendida de mil maneras, así lo será este biopic. Pero el relato de la hija menor de una familia de catorce hermanos que supo cautivar al mundo tiene la fuerza suficiente como para llegar al corazón y dejarte bailando, se adapte como se adapte.