Crítica de '65'

Valoración: 65

No debería haber incompatibilidad entre ser llamado “el mejor actor de su generación” por Martin Scorsese y protagonizar una película comercial sin más argumento que “hay que matar dinosaurios para sobrevivir”. No obstante, la pregunta que rebota en la cabeza del espectador mientras ve 65 no es “¿cómo que es un alienígena?” si no “¿qué hace Adam Driver aquí?”.

Parece una viñeta de Paco Alcázar, de las que realiza mensualmente para Cinemanía. Qué habría pasado sí. Quizás al actor de Silencio (2016) o Historia de un matrimonio (2019) le apetecía estirar las piernas, protagonizar una película a gran escala que no fuese parte de una saga o incluso conocer a Sam Raimi, que produce la cinta. Bien por él. Sencillamente, sorprende que en el proceso de cásting no intentasen acudir a un perfil más lúdico (ojalá tuviésemos más de un Tom Cruise).

65 es, en imagen y textura (especialmente por su envolvente tratamiento sonoro) una experiencia cinematográfica muy muy similar a las que se incluyen en los simuladores de los parques de atracciones. Si las butacas se moviesen y saliese agua de las paredes, la sensación sería idéntica.

Las localizaciones son maravillosas, la cámara se mueve con soltura, ¡hasta su empleo del CGI está muy por encima de la media y no pone todo su peso en escenas nocturnas que abaraten costes! No obstante, la interpretación de Driver, el guion y la ceremoniosa banda sonora se empeñan en pintar de solemne una aventura que debería parecerse más a una montaña rusa y menos a un relato íntimo.