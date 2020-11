Valoración: 2020

A finales del siglo XVII, el cronista Samuel Pepys escribió, tras asistir a una de las primeras representaciones de Romeo y Julieta, que aquella obra le había parecido “la peor que había visto en toda su vida”. A Sueño de una noche de verano la catalogó como “insípida y ridícula” y otras de las obras del hoy dramaturgo anglosajón más importante de la historia recibieron igual suerte de desprecios. Por divertidísimo que sea imaginar al pobre Pepys acostándose, tan ancho, sin saber que su ansia por aseverar le ha convertido en una advertencia histórica para cualquier crítico, esta anécdota nos facilita una reflexión. La búsqueda del titular, la prisa por contar a pesar de la ausencia de contexto y la falta de paciencia son inherentes al ser humano y no las ha inventado Twitter.

2020, el documental de Hernán Zin sobre las primeras semanas de la crisis del Coronavirus en España, no comete ningún error aparente pese a su urgencia. Ni siquiera su título, órdago promocional, emborrona su esfuerzo. Zin pone todo su talento como reportero de guerra, en adentrarse en unas trincheras diferentes. Las que poblaban médicos, cuerpos de seguridad, pacientes o funcionarios públicos a la hora de enfrentarse al COVID. Un relato que debería estremecernos siempre, sin importar las veces que lo oigamos. Sin embargo, algo trágico ocurre en 2020. Las imágenes, compiladas con sobriedad por Zin (y Nerea Barros como directora de la segunda unidad) golpean al espectador sin efecto. Saturados por aquellas infinitas jornadas de telediarios, de escenas de hospitales colapsados, de tragedia en nuestras calles, conocemos lo que vemos. Hay testimonios puntuales que arrojan nuevas perspectivas, como el del vagabundo y sus perros. O tímidos planos que sorprenden, como el de la mujer que limpia un ataúd con espray. Pero, en general, sobran momentos de lloros y aplausos, de caladas a pitillos e intensidad frente a espejos. La causa, sin duda justifica las prisas. Pero la oportunidad de mostrar un perfil diferente está perdida.

El formato de reportaje bélico al que Hernán Zin y su equipo están acostumbrados, les beneficia para llegar primeros a la línea de meta, pero les traiciona cuando nos damos cuenta de que no había ninguna carrera. Lo ocurrido en España los últimos meses no es un conflicto extranjero ninguneado por los grandes medios, en el que la imagen prime por encima de la narración. Precisamente si algo ha sobrado en 2020 han sido imágenes y actualización. Lo que necesitamos ahora los ciudadanos son explicaciones, igual que las seguiremos necesitando tras los próximos meses y años, porque esto no se ha acabado todavía. Hay dos formas de contar esta pandemia. Haciendo un documental al año, hasta que se nos acaben los números, o esperando, como recientemente hizo El año del descubrimiento con 1992. Probablemente dentro de diez años, o veinte, o cien, sepamos lo que ocurrió realmente en 2020. Lo entendamos no como el diagnóstico de un hecho, sino como el inicio de una época hipócrita, frágil, precaria. Una época en la que la mayoría de la gente hizo lo que mejor se le da, desde hace siglos, al ser humano. Aprovechar. Para escribir críticas, vender mascarillas o rodar documentales.