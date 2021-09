Valoración: Calamity

Si ya se cuentan con los dedos de la mano los westerns femeninos (Meek’s Cutoff o The World to Come serían las forajidas de la última década), no hablemos en animación. Por ello el director francés Rémi Chayé tira de toda una heroína histórica del oeste como Martha Jane Canary. Calamity explora más bien una ficticia juventud para acercarse al momento inicial de emancipación que vivió esta aventurera que recorrió la Senda de Oregón y acabó protagonizando varias luchas con los amerindios. Como ya hiciera en su anterior película, El techo del mundo, Chayé recurre a una joven idealista y rebelde para proseguir en su reivindicación de la aventura clásica como forma de realización personal, ya sea en el Polo Norte o en el desierto americano.

Mediante una animación que mezcla el 3D con pintura tradicional, Chayé vuelve a lucir su peculiar estilo visual, caracterizado por la ausencia de contornos y cualquier tipo de trazo marcado. Una técnica que en su aparente minimalismo entraña la eclosión de una amplia paleta de colores, lo que sumado a los paisajes propios del western da lugar a un sinfín de postales de enorme belleza. La hermosa plasticidad compensa en gran medida la simplicidad de la historia, la de una chica que se opone a cumplir con los roles de género establecidos en pos de defender el honor de su familia y, de paso, encontrarse a sí misma surcando el infinito desierto a caballo.